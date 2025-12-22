Haberler

Yusuf Güney sağlık kontrolünden geçirildi

Yusuf Güney sağlık kontrolünden geçirildi
Güncelleme:
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında adresinde bulunamayan ünlü sanatçı Yusuf Güney gözaltına alındı ve hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Melisa Döngel'in de benzer işlemlerden sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında daha önce adresinde bulunamayan Yusuf Güney gözaltına alınarak Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında adresinde bulunamayan Yusuf Güney'in gözaltına alındığı öğrenildi. Güney jandarma eşliğinde

Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Öte yandan Melisa Döngel'in de dün aynı şekilde işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

