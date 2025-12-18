İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltında bulunan Aleyna Tilki, Danla Biliç ve İrem Sak, sağlık kontrolüne götürülmek üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı binasından çıkış yaptı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltında bulunan Aleyna Tilki, Danla Biliç ve İrem Sak, sağlık kontrolüne götürülmek üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı binasından çıkış yaptı.
