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Ünlü iş insanı Mehmet Emin Karamehmet ölümden döndü

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Turkcell'in kurucu ismi olan ve bir dönem dünyanın en zengin 30 insanı arasında yer alan Mehmet Emin Karamehmet, İstanbul Etiler'de cadde üzerinde seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek bir banka ATM'sine çarptı. 80 yaşındaki iş insanının herhangi bir sağlık sorununun olmadığı öğrenilirken kazanın yaşandığı bölgede ciddi hasar meydana geldi.

80 yaşındaki ünlü iş insanı Mehmet Emin Karamehmet, İstanbul Etiler'de aracıyla seyir halindeyken kontrolü kaybedip önce kaldırıma ardından bir bankanın ATM'sine çarptı.

Ünlü iş insanı Mehmet Emin Karamehmet ölümden döndü

BÖLGEDE AĞIR HASAR MEYDANA GELDİ

Turkcell ve Digiturk gibi çok sayıda dev markanın kurucusu olan ve 2000 yılında Forbes dergisi tarafından dünyanın en zengin 29. insanı seçilen Karamehmet'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazanın yaşandığı bölgede ağır hasar meydana geldi. Etiler'deki kazanın sebebine ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Ünlü iş insanı Mehmet Emin Karamehmet ölümden döndü

MARKETTEN ALIŞVERİŞ YAPARKEN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Karamehmet'in sahip olduğu varlığa kıyasla oldukça mütevazi bir araç kullandığı dikkatlerden kaçmazken, ünlü iş insanı geçtiğimiz günlerde de bir marketten alışveriş yaparken kameralara yansımıştı.

Ünlü iş insanı Mehmet Emin Karamehmet ölümden döndü
Kaynak: Haberler.com / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıCihan Kandemir Cihankandemir:

Para Parayı çekiyor işte. Biz olsak Elektrik direğine falan çarpardık. Adam o kadar zengin ki ATM ye çarpıyor :) Ağaya geçmiş olsun bu arada

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

o yaşta birinin araç kullanması doğru değil insanların algısı refleksleri belli bir yaştan sonra istesede istemesede zayıflar iyiki bir kişiye zarar vermemiş ben her zaman kendimi denemek için ince bir kalasın üzerine çıkıp yürürüm şimdilik sorun yok bu şekil sırat köprüsünden bile geçerim ama o gün geldiğinde haram kul hakkı yiyip cumburlop aşağıya düşme ihtimali var aşağıdada yazlık kışlık saray falan yok başka bir şey var o yüzden kul millet yetim hakkı yiyip haramilere arka çıkmayı bırakın

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Haber YorumlarıMehmet Yılmaz:

Çok büyük geçmiş olsun,Yapı Kredi onun sayesinde Türkiyede bir numaraydı,ÇALIŞANA çok değer veriyordu,saygılarımla.

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Haber YorumlarıDeniz Baştürk:

Geçmiş olsun

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