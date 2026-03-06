Haberler

Ünlü iş insanı beton mikserinin altında kalarak can verdi

Ünlü iş insanı beton mikserinin altında kalarak can verdi Haber Videosunu İzle
Ünlü iş insanı beton mikserinin altında kalarak can verdi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ünlü turizmci ve iş insanı Murat Murathanoğlu, yaya geçidinden geçerken beton mikserinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi Muhtarlığı önünde yolun karşısında geçmeye çalışan ünlü turizmci ve iş insanı Murat Murathanoğlu'na (79) Gölköy istikametinden Torba Kavşağı yönüne seyreden beton mikseri çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

İŞ İNSANI HAYATINI KAYBETTİ, SOFÖR GÖZALTINDA

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Murathanoğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Beton mikseri sürücüsü M.A. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan; kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Yerel basında yer alan haberlere göre; olaya şahitlik eden vatandaşlar mahalle arasında hızlı giden kamyonlardan şikayet etti. Vatandaşlar, kamyonların süratli gitmelerinden kaynaklı bu yolda her yıl ölümlü kazalar olduğunu belirtti. 

İstanbul Nişantaşı ve Torba'da restoran işleten Murathanoğlu, bir zamanların ünlü mankeni Deniz Murathanoğlu ile evli.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağla Taşcı
Savaşta 7. gün! Tahran'da art arda büyük patlamalar oldu

Başkent saldırı altında, art arda büyük patlamalar meydana geldi
İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor

7. günde bir ilk! Denklem değiştiren silah ülkenin kalbini vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özge Özpirinçci aldığı 'Ahlaksız teklif'i kahkahalarla anlattı: Ablacım bunu gerçekten benden mi istiyorsun?

Verdiği cevap olay oldu! Ünlü oyuncudan ahlaksız teklif itirafı
Savaş devam ederken dünya bu ihaneti konuşuyor

Bu kucaklama boşuna değilmiş: Netanyahu istediğini aldı
Donald Trump duymasın! İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor

İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor
Aslıhan Turan'ın otomobili ve çantası fiyatıyla gündem oldu

Onu görenler dönüp bir daha baktı! Hem arabası hem çantaları dillerde
Özge Özpirinçci aldığı 'Ahlaksız teklif'i kahkahalarla anlattı: Ablacım bunu gerçekten benden mi istiyorsun?

Verdiği cevap olay oldu! Ünlü oyuncudan ahlaksız teklif itirafı
Sri Lanka, ada açıklarında İran'a ait ikinci geminin olduğunu duyurdu

O ülke resmen ABD'ye konum verdi: İran gemisi burada
Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu

Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu