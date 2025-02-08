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Ünlü astrolog Hilal Saraç gözaltına alındı

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Astrolog Hilal Saraç, gözaltına alındığını açıkladı. Saraç'ın neden gözaltına alındığı bilinmezken, ünlü astroloğun son olarak Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılında yaptığı bir paylaşım tepki çekmişti.

Sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarla zaman zaman tepki çeken astrolog Hilal Saraç gözaltına alındı.

ASTROLOG HİLAL SARAÇ GÖZALTINDA

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla adını duyuran ünlü astrolog Hilal Saraç, gözaltına alındığını açıklandı. Saraç'ın gözaltına alınma sebebi öğrenilemedi.

Ünlü astrolog Hilal Saraç gözaltına alındı

PAYLAŞIMLARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Hilal Saraç, 6 Şubat'ta yaptığı bir paylaşımla tepki çekmişti. Başka bir paylaşımında ise Saraç şunları söylemişti: "Bence Devlet Bahçeli akciğerlerine baktırsın. Ben de ülkenin en iyi Medikal Astroloğuysam ki öyleyim. Kendisinin çok ciddi akciğer sorunu ve nefes darlığı var. Çok büyük sağlık sorunları var. Saklarsanız saklayın amannnn ben var diyorsam vardır. VIP kata almışlar bu arada başında seferber olmuşlar."

Ünlü astrolog Hilal Saraç gözaltına alındı

Ünlü astrolog Hilal Saraç gözaltına alındı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHüseyin Kaan:

hani her şeyi görüyordun

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Haber Yorumlarıtycoon null:

ağzını açanı alırlar

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