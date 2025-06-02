Üniversiteli Genç Evinde Cansız Bulundu

Üniversiteli Genç Evinde Cansız Bulundu
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, staj yaptığı fabrikaya gitmeyen Emirhan Şahin'in evinde ölü bulunması sonucu jandarma ve sağlık ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Genç adamın epilepsi hastası olduğu öğrenildi.

Üniversiteli genç evinde ölü bulundu

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesinde öğrenci evinde kalan genç üniversiteli Emirhan Şahin, staj yaptığı fabrikaya gitmeyince evine gelen jandarma ve sağlık ekipleri tarafından ölü bulundu.

Olay, Orhangazi ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğrencisi olan Emirhan Şahin Orhangazi'de staj yaptığı fabrikaya gitmeyince işyerinden arkadaşları durumu mahalledeki komşularına bildirdi.

Evin kapısını çalan komşuları genç adamdan haber alamayınca durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç adamın evde cansız bedeni ile karşılaştı. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı ve Jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Genç adamın epilepsi hastası olduğu belirlendi.

(AÇ-MÖ-İHS)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSA ÖZTÜRK - 3.Sayfa
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