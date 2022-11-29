Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üniversiteyi karıştıran taciz! Öğretim üyesinin odasını basan profesör, "Benim olacaksın" diyerek saldırdı

3. Sayfa Haberleri

Üniversiteyi karıştıran taciz! Öğretim üyesinin odasını basan profesör, 'Benim olacaksın' diyerek saldırdı

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde görevli profesör, Kocaeli Üniversitesi'nde çalışan öğretim üyesinin odasına girip "Benim olacaksın, seninle evleneceğiz" diyerek tacizde bulundu. Taşkınlık çıkaran profesör gözaltına alındı.

Dün saat 12.00 sıralarında Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi'nde, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde görev yapan Prof. Dr. B.A., eski doktora öğrencisi olan ve şu an Kocaeli Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapan Ş.K.'nın odasına girdi.

"BENİM OLACAKSIN"

Ş.K.'nın telefonuna el koyarak "Benim olacaksın, seninle evleneceğiz" dediği ve Ş.K.'nın erkek arkadaşı tarafından hediye edilen tabloyu kırdığı iddia edilen B.A., daha sonra odaya giren Ş.K.'nın erkek arkadaşı ile tartıştı.

GÖZALTINDA

Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. B.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

Furkan:

Profesör bunu yaparsa,cahil ne yapmaz!!!

Cevap Yaz 0 3 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title