Üniversite Öğrencisi Kuyumcuyu Öldürdü: 'Beynimdeki Senaryolara İnadım'

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir üniversite öğrencisi, dükkan komşusu olan kuyumcuyu tabancayla vurarak öldürdü. Tutuklu yargılanan öğrenci, duruşmada bipolar bozukluk hastalığına yakalandığını ve beynindeki senaryolara inandığını söyledi.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde dükkan komşuları kuyumcu Yusuf Şahin'i (60) tabancayla vurarak öldüren üniversite öğrencisi Osman Yavuz (28), tutuklu yargılandığı davanın duruşmasında, "Ben 6 sene önce bipolar bozukluk hastalığına yakalandım. Maktul iş insanlarına ve farklı kişilere benim hasta olduğumu söylüyordu. Ben dükkanda duruyordum bana sesleri geliyordu. Eve gittiğimde yine onun sesleri geliyordu" dedi. Şahin'e kaç el ateş ettiğini hatırlamadığını belirten Yavuz, "Tamamen beynimin içindeki senaryolara inandım" diye konuştu.

Olay, geçen yıl 4 Temmuz'da saat 12.30 sıralarında Hacı Seyit Ali Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Osman Yavuz, kuyumcu babası Halit Yavuz'un yan komşusu kuyumcu Yusuf Şahin'i iş yerinde tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Yavuz, saklandığı evlerinde polis tarafından gözaltına alındı. Osman Yavuz'un kuyumcu dükkanına girdiği ve kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Cumhuriyet savcısı, Osman Yavuz'un üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti nedeni ile sanığın adli kontrol tedbirinin yersiz kalacağı sonucuna varıldığı ve tutukluluk halinin devamının karar verilmesinin talep etti. Mahkeme heyeti, Yavuz'un tutukluluk halinin devamına ve cezai ehliyetine etki edecek derecede akıl hastalığı veya rahatsızlığı olup olmadığına ilişkin rapor alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.