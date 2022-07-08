Üniversite öğrencisi denizde ölü bulundu Trabzon'da üniversite öğrencisi denizde ölü bulundu. Trabzon'da üniversite öğrencisi denizde ölü bulundu. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Aykut Uğur (22) denizde ölü bulundu. Gençten haber alamayan yakınlarının durumu yetkililere bildirmesi üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucu Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı ekiplerince gencin cansız bedenine ulaşıldı. Uğur'un cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. "Seni koruyamadık" KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, acı olayı sosyal medya hesabından paylaştı. Üniversite öğrencisi gencin fotoğrafını paylaşan Çuvalcı, "Arife günü bizi üzdün güzel yüzlü çocuk. Seni koruyamadık. Gemi inşaatı son sınıf öğrencimiz Aykut Uğur Sürmene'de deniz kenarında ölü bulundu" ifadelerine yer verdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon 3. Sayfa Haberler

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