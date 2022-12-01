Düzce'de 13. kattan düşen gencin cansız bedeni saatler sonra bulundu 3. Sayfa Haberleri Düzce Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisi Onur Salık, 15 katlı binanın 13'üncü katından aşağıya düşerek hayatını kaybetti. Salık'ın cansız bedenini, haber alamadıkları için evine gelen arkadaşları buldu. Düzce'nin Şehit Murat Demir Mahallesi'nde 15 katlı binanın 13. katında yaşayan Düzce Üniversitesi, Radyo, Televizyon ve Sinema yüksek lisans öğrencisi Onur Salık'tan haber alamayan arkadaşları evine geldi. Kapıyı çalmalarına rağmen açılmayınca çilingir çağırıldı. ÇİLİNGİRLE EVE GİREN ARKADAŞLARI FARK ETTİ! Çilingir ile eve giren Onur Salık'ın arkadaşları camın açık olduğunu fark etti. Camdan bahçeye bakan arkadaşları, Onur Salık'ın bahçede hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi. İNCELEME BAŞLATILDI İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Onur Salık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından, yüksek lisans öğrencisi Onur Salık'ın cansız bedeni morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Düzce Üniversitesi Düzce 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Düzce'de 13. kattan düşen gencin cansız bedeni saatler sonra bulundu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.