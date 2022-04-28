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Umuda yolculuk Gelibolu'da bitti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Umuda yolculuk Gelibolu'da bitti Gelibolu'da 30 düzensiz göçmen yakalandı Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 30 düzensiz göçmen yakalandı.

GELİBOLU, ÇANAKKALE (İHA) - Umuda yolculuk Gelibolu'da bitti

Gelibolu'da 30 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Hamzakoy mevkiinde asayiş düzeni bozdukları gerekçesiyle şikayetlerin artmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdikleri operasyonda; 4 Filistin, 1 Libya, 1 Tunus, 18 Fas ve 6 Cezayir uyruklu olmak üzere toplam 30 düzensiz göçmeni yakaladı.

Mehmet Akif Endüstri Meslek Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda bekletilen düzensiz göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce - 3. Sayfa

Çanakkale, Hisarcık, Gelibolu, Asayiş, 3. Sayfa, Haberler

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