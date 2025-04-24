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Ümraniye'de Trafik Tartışması Kanlı Bitti: Kamyon Şoföründen Çekiçli Saldırı

Ümraniye'de Trafik Tartışması Kanlı Bitti: Kamyon Şoföründen Çekiçli Saldırı
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İstanbul Ümraniye'de yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada kamyon şoförü, elindeki çekiçle otomobil sürücüsüne saldırdı. Olayda yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı, saldırgan gözaltına alındı.

Ümraniye'de kamyon şoförü, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı sürücüye çekiçle saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Ümraniye Şerifali Mahallesi'nde geçtiğimiz gün öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, otomobil sürücüsü M.Y.K. ve kamyon şoförü T.A. arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kamyon sürücüsü T.A. elindeki çekiçle otomobil sürücüsü M.Y.K.'nın yüzüne vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yüzünden yaralanan M.Y.K. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Saldırgan kamyon şoförü T.A. gözaltına alınırken, bu sırada oğlu Ü.A. polis ekiplerine direnerek mukavemet gösterdi. Gözaltına alınan Ü.A.'nın üzerinden 1 adet bıçak ele geçirildi. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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