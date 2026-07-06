Haberler

Ümraniye'de yüksek gerilim hattı koptu, yangın çıktı

Ümraniye'de yüksek gerilim hattı koptu, yangın çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ümraniye'de hava sıcaklığının artmasıyla birlikte bir sitenin üzerinden geçen yüksek gerilim hattı koptu.

Ümraniye'de hava sıcaklığının artmasıyla birlikte bir sitenin üzerinden geçen yüksek gerilim hattı koptu. Kopan hattan düşen kıvılcım nedeniyle sitedeki ağaçlık alanda yangın meydana gelirken, site sakinlerinden birinin vücudunda 1. derece yanıklar oluştu.

Ümraniye Tatlısu Mahallesi Şehit Burak Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan 378 konutlu bir sitenin yüksek gerilim hattı, hava sıcaklıklarının da artması nedeniyle koptu. Kopan hattan düşen kıvılcım nedeniyle sitenin ağaçlık bölümünde yangın çıktı. Yangın nedeniyle site sakinlerinden Korhan Yıldırım'ın vücudunda 1. derece yanıklar oluşurken, hattın altında park halinde bulunan bir araç da kısmen zarar gördü. Kopan yüksek gerilim hattının açık şekilde durması site sakinlerinde paniğe yol açarken, site müdürü İlyas Karadoğan yaşanan mağduriyetin giderilmesi için TEİAŞ yetkililerine çağrıda bulundu.

"Çok üzücü bir durum, altında çocuklar olabilirdi"

378 konutlu sitenin müdürü İlyas Karadoğan, yüksek gerilim hattıyla ilgili daha öncesinde de sorun yaşandığını ancak çözüme ulaşmadığını dile getirerek, "2005 yılından beri bu sitede yöneticilik yapıyorum. Bundan 5 yıl önce buraya ek yapmışlardı ve şimdi hat ek yerinden koptu. Yaralımız var, arabalarda da hasar var. Çok üzücü bir durum, altında çocuklar olabilirdi. Bu tellerin acilen kaldırılmasını istiyoruz. Bundan 6 ay önce bu sorun iletilmişti. Bunlar yüksek gerilim ana hatları olduğu için kaldırılmayacağı söylendi ancak çevremizdeki küçük akımlar kaldırıldı. Tel kopmasıyla beraber büyük bir gürültü oldu, sigortalar attı ve insanlar bu panikle dışarı çıktılar. Şu anda çok üzgünüz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız

Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: Dün gece korkunç bir saldırı yapıldı
Trump'ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa'ya indi, hemen çay ikram edildi

ABD'den ilk üst düzey konuk! İkramlar arasından tercihi mest etti
Trump'tan İran'a: Anlaş ya da santralleriniz yok olur

Ankara yolundaki Trump, iki seçenek sunup tehdit etti
Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu

Cenk Tosun'un yeni adresi çok sürpriz!
Akademisyen Akdeniz Üniversitesi doktorlarını dolandırdı! 1 milyon dolandırılan cerrah var

Gözde üniversitede skandal! 1 milyon doları giden ünlü cerrah var
Ünlü fenomen Asena Atalar, Galatasaray'ın yıldızıyla dünyaevine girdi

Ünlü fenomen, G.Saray'ın yıldızıyla boğazın tarihi yalısında evlendi
Amatör balıkçı oltayla 35 kilo yayın balığı yakaladı

Türkiye'de amatör balıkçı yakaladı
NATO heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti

NATO heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti! Özel deftere bakın ne yazdılar
NATO Ankara Zirvesi'nde bir ilk yaşanacak! Resmi programa alındı

NATO Zirvesi'nde tarihi karar! İlk kez resmi gündeme alındı
Beşiktaş'ta Nübel transferi bitti

Bayern Münih'ten ayrılıp Süper Lig devine imza atmaya geliyor