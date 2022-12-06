- Ümraniye'de sağlık çalışanına kafa atan sanık: "Beni tahrik etti" Ümraniye'de 13 yıldır acil tıp teknikeri olarak çalışan Mustafa Yaşar'a kafa atıp burnunu kıran sanığın yargılanmasına başlandı.

- Ümraniye'de sağlık çalışanına kafa atan sanık: "Beni tahrik etti"

İSTANBUL - Ümraniye'de 13 yıldır acil tıp teknikeri olarak çalışan Mustafa Yaşar'a kafa atıp burnunu kıran sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanığın "sağlık çalışanına yönelik tehdit" suçundan somut ve kesin bir delil bulunmadığından beraatını, "kasten yaralama" suçundan 10 yıl 1 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Ümraniye'de 13 yıldır acil tıp teknikeri olarak çalışan Mustafa Yaşar, 11 Şubat tarihinde covid hastası Hakan Coşkun'un saldırısına uğradı. Mustafa Yaşar'a kafa atıp burnunu kıran Hakan Coşkun'un sağlık çalışanına yönelik "tehdit ve kasten yaralama" suçlarından yargılanmasına başlandı.

Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, müşteki Mustafa Yaşar katılmazken, sanık Hakan Coşkun ve taraf avukatı salonda hazır bulundu.

Tanık Emine Seden Akkaya, "Hastanede vezne memuru olarak çalışıyorum. Olay günü Hakan Coşkun tedavi odasından çıkıp geldi. Hemşire Mustafa Yaşar'a adını sordu. Mustafa neden sorduğunu sordu. Hakan da seni şikayet edeceğim dedi. Mustafa da "sen şikayetini yap onlar beni bulur" dedi. Bunun üzerine Hakan Coşkun hemşire Mustafa Yaşar'a kafa atıp kaçtı" şeklinde konuştu.

Tanık beyanına karşı söz alan Hakan Coşkun, "Beyanları kabul etmiyorum. İsmini sorduktan sonra üzerime geldiğini hatırlıyorum" dedi.

Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık hakkında "sağlık çalışanına yönelik tehdit" suçundan somut ve kesin bir delil bulunmadığından beraatını, "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 ay 15 günden 10 yıl 1 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

"Beni tahrik etti"

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Hakan Coşkun, "Savunmamı tekrar ederim. Bir olay varsa tek taraflı olmuyor. Çok ağır hastaydım. Üzerime yürüyüp küfür ederek olay meydana geldi. Beni tahrik etti" dedi.

Mütalaaya karşı savunma yapılması için ek süre veren mahkeme, dosyayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.