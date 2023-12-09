Ümraniye'de Park Halindeki Otomobilin Hayalet Gösterge ve Konsol Takımı Çalındı

Ümraniye'de park halindeki bir otomobilin yanına park edilen araçtan inen şüpheli, otomobilin ön camını kırarak içerisindeki hayalet gösterge ve konsol takımını çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Ümraniye'de park halindeki otomobilin yanına park edilen araçtan inen şüpheli, otomobilin ön camını kırarak hayalet gösterge ve konsol takımını çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Ümraniye'de 1 Ağustos Salı günü yaşanan olayda, E.D. isimli vatandaşın park halinde bulunan otomobilinin ön camı kırılarak içerisindeki hayalet gösterge ve konsol takımı çalındı. E.D.'nin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği görevlileri çalışma başlattı. Yapılan güvenlik kamerası araştırmalarında, E.D.'nin park halinde bulunan otomobilinin yanına başka bir otomobilin yanaştığı, yanaşan otomobilden inen bir kişinin otomobilin ön camını kırarak içerideki hayalet gösterge ve konsol takımını çaldığı görüldü.

Polis yaptığı çalışmada olayın şüphelisi Onur B.(21) adlı şahsı Küçükçekmece ilçesinde 6 Aralık tarihinde yakaladı.

Şahıs polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık anları kamerada

Öte yandan, şüpheli şahsın park halindeki otomobilin camını kırarak içerisinden hayalet gösterge ve konsol takımını çaldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL