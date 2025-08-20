Ümraniye'de Otomobil Dereye Düştü, Sürücü Vatandaşlarca Kurtarıldı

Ümraniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir araç dereye düştü. Araçta sıkışan sürücü vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.

Kaza, Ümraniye Tatlısu Mahallesi Mohaç Sokak üzerinde 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 GCB 535 plakalı otomobil yola çıkan 34 VAY 94 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle 34 GCB 535 plakalı araç yol kenarında bulunan dereye düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü vatandaşların imkanları ile bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Dere içerisinde bulunan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL