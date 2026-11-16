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Ümraniye'de otogaz sistemleri üreten iş yerindeki yangında çatı hasar gördü

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Ümraniye'de otogaz sistemleri üreten iş yerindeki yangında çatı hasar gördü Haber Videosunu İzle
Ümraniye'de otogaz sistemleri üreten iş yerindeki yangında çatı hasar gördü
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Ümraniye Yamanevler Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında sıralı otogaz sistemleri üreten iş yerinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken iş yerinin çatısı hasar gördü ve büyük çapta maddi hasar oluştu; çıkış nedeni inceleniyor.

Ümraniye'de sıralı otogaz sistemleri üreten bir iş yerinde çıkan yangın paniğe yol açtı. Söndürülen yangında iş yerinin çatısı hasar gördü.

Olay, saat 19.30 sıralarında Ümraniye Yamanevler Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sıralı otogaz sistemleri üreten fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak, soğutma çalışmaları yapıldı. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu. Sağlık ekipleri muhtemel bir duruma karşı olay yerinde bekletilirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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