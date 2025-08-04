Ümraniye'de Kontrolden Çıkan Otomobil Alevlere Teslim Oldu

Ümraniye'de Kontrolden Çıkan Otomobil Alevlere Teslim Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye'de bir BMW otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çarptı ve alev aldı. Olay anı vatandaşlar tarafından kaydedildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Ümraniye'de kontrolden çıkarak refüje giren otomobil alev topuna döndü. Kısa sürede alevlere teslim olan araç, vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Çamlık Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, trafikte ilerleyen 35 CPH 179 plakalı BMW marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerleri aşarak refüjde durdu. Sürücü kendini dışarı atarken, kaza sonrası otomobil alev topuna döndü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alev alev yanan otomobil itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Otomobil hurdaya dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Galatasaray'a transfer olan Arda Yılmaz, yaptığı açıklamayla Sarı-kırmızılı taraftarı çıldırttı

Galatasaray'a imza attı! O sözleriyle Sarı-kırmızılıları çıldırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şenol Güneş'in yeni adresi belli oluyor! Beşiktaş detayı dikkat çekti

Şenol Güneş'in yeni adresi belli oluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.