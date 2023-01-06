Ümraniye'de kombi hırsızlığı kamerada 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı Ümraniye'de tadilat yapılan bir aparmanın dairesinden 2 adet kombiyi çalan şahıslar güvenlik kamerasına yakalandı.

Ümraniye'de kombi hırsızlığı kamerada

1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı

İSTANBUL - Ümraniye'de tadilat yapılan bir aparmanın dairesinden 2 adet kombiyi çalan şahıslar güvenlik kamerasına yakalandı. Olayın ardından gözaltına alınan 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 3 Aralık 2022 tarihinde Ümraniye Yamanevler Mahallesi'nde yer alan bir apartmanda hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, tadilat işleri olan apartmanda, 3 şahsın apartman dairesinde bulunan 2 adet kombiyi çalarak bölgeden uzaklaştıklarını belirledi.

Yapılan incelemelerin devamında tespiti yapılan şüpheli şahıslardan Y.B. isimli şahıs Yukarı Dudullu Mahallesi'nde bir cadde üzerinde 4 Ocak 2023 tarihinde yakalandı. Şüphelilerin çalıntı kombileri Elmalıkent Mahallesi'nde yer alan bir işyerine sattıkları tespit edildi. Çalınan malzemeler bahse konu işyerinde aynı gün ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında, geçtiğimiz gün sevk edildiği adli makamlarca "evden hırsızlık" suçundan adli kontrol hükümleri uygulandı.