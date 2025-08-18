Ümraniye'de Kıskançlık Üzerine Cinayet: Eşi Sokak Ortasında Bıçaklandı

Ümraniye'de Özbekistan uyruklu Nıggına Sattarova (35), eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Karısının boğazını satırla keserek öldüren ve cinayeti kıskançlık sebebiyle çıkan tartışma sonucu işlediğini itiraf eden şüpheli U.S.'nin (35), emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi'nde geçtiğimiz gün saat akşam saatlerinde meydana gelen olayda, U.S. (35) isimli şahıs, kıskançlık sebebiyle tartıştığı Özbekistan uyruklu eşi Nıggına Sattarova'yı (35) sokak ortasında satırla boğazını keserek öldürmüştü. Sattarova'yı öldürdükten sonra olay yerinden kaçan U.S. isimli şahıs, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı arama çalışmaları kapsamında sabah saatlerinde Ümraniye'de yakalandı. Şüphelinin, maktulün eşi olduğu, olayı aralarında kıskançlık sebebiyle çıkan tartışma sonrası gerçekleştirdiği belirlendi. Öte yandan olaya dahil olduğu tespit edilen U.B. (25) isimli şahıs da yakalandı. Şüpheliler U.S. ve U.B.'nin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - İSTANBUL