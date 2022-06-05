Feci kaza caddeyi savaş alanına çevirdi! Aracını hasarlı gören mahalle sakini kriz geçirdi - Haberler

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Feci kaza caddeyi savaş alanına çevirdi! Aracını hasarlı gören mahalle sakini kriz geçirdi

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ümraniye'de aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil, dört yol kesişiminde önüne çıkan otomobile çarptıktan sonra park halindeki 3 otomobile daha çarptı. Park halindeki otomobillerin yer değiştirdiği kazada, otomobillerden birinin diğerinin üzerine çıktığı görüldü. Çarpışan otomobillerin sürücüleri yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Öte yandan park halindeki aracını maddi hasarlı gören sürücü sinir krizi geçirdi.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Ümraniye'nin Natoyolu Caddesi ile Acısu Caddesi kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, aşırı süratle ilerlerken, Acısu Caddesi istikametinden gelen bir araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, park halindeki 3 otomobile daha çarptı.

Park halindeki otomobillerde maddi hasar meydana gelirken, çarpışan otomobillerin sürücüleri, araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, sıkıştıkları yerden itfaiye yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Cadde üzerinde park halinde bulunan otomobillerin yer değiştirmesi, çarpmanın şiddetini gözler önüne serdi. Otomobillerden birinin, başka bir otomobilin üzerine çıktığı görüldü. Park halinde kazaya karışan otomobilin sahibi ise aracında meydana gelen maddi hasarı görünce sinir krizi geçirdi.

Olayın görgü tanığı Yusuf Yalçınkaya, "Sabah namazından çıktık, geliyorduk. Pastanede kahvaltı yapacaktık. Bu sokağa doğru geçtiğimde baktım bir araç arkadan sollama yaptı taksiye. Kafa kafaya çarpıştılar diğer araçla" dedi. Kazadan sonra yardıma koştuklarını belirten Yusuf Yalçınkaya, "Baktık abi arabanın içerisinde sıkışmış. Ambulansı ve itfaiyeyi aradık. Polis ve çekici geldi. Yaralıları çıkardık. Yaralının bilinci açıktı ama alkollü olduğu belliydi. Sağlık durumu iyiydi. Kendindeydi, 'Bana kim çarptı' diye soruyordu" ifadelerini kullandı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili çalışması sürüyor.

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Yorumlar (1)

Tutankamon Hoca:

Adamlar yıllarca calışıp didinip kredi cekip yada 3-5 kişi calışıp raba alsın sarhoşun biri gelsin tüm emeğini bir anda götürsün ve hic bir cza almasın alkollü araç kullanmak dışında evi varsa evini nesi varsa satıp bu adamların tüm masrafını karşılatsınlart

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