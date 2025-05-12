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Ümraniye'de Kanlı Saldırı: İki Şüpheliye Müebbet Hapis İstemi

Ümraniye'de Kanlı Saldırı: İki Şüpheliye Müebbet Hapis İstemi
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Ümraniye'de trafik ışıklarında gerçekleşen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Firari iki şüpheli hakkında müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

Ümraniye'de bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına sebep olan silahlı saldırıya ilişkin firari 2 şüpheli hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis talebiyle dava açıldı. Şüphelilerden birinin cinayeti işlediği tarihte de cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.

Ümraniye'de 28 Mart 2024 yılında meydana gelen olayda, Çekmeköy istikametine seyir halinde olan otomobil, trafik ışıklarında Enes Demir kontrolündeki 34 KH 5727 plakalı otomobilin önünü kesti. Otomobilden inen 2 kişi, araçta bulunan Enes Demir ve Y.B.'ye uzun namlulu silahlarla peş peşe ateş etti. Saldırganlar A.D. ve M.D. geldikleri araç ile olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Enes Demir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Y.B. ise yaralandı.

Müebbet ve 15 yıla kadar hapis talebi

Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, firari şüpheliler A.D., M.D. hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ve 'kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Aracı yakıp delil karartmak istediler

Şüphelilerin cinayette kullandığı aracı kiraladıkları, olaydan sonra aracı yakarak kundakladıkları ve bu şekilde delil karartmaya çalıştıkları belirtildi.

Cezaevinden firar edip cinayet işledi

Cinayetin ardından kayıplara karışan A.D. ve M.D. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilere araç kiraladığı tespit edilen M.K.B. ise tutuklandı. Öte yandan, şüpheli A.D.'nin olay tarihinde, başka bir suçtan hükümlü olduğu ve kısa süre önce cezaevinden firar ederek cinayeti işlediği ortaya çıktı.

"AK-47'ye benzer bir tüfek ile saldırdılar"

Saldırıda yaralı kurtulan Y.B.'nin ifadesi de ortaya çıktı. Olay günü maktul Enes Demir ile gezmeye çıktıklarını söyleyen Y.B., "Necip Fazıl Bulvarı'na geldiğimizde kırmızı ışıkta durduğumuz sırada önümüzde bir araç durdu. Araçtan 2 kişi indi, arka koltuktan inen şahsın elinde AK-47'ye benzer bir tüfek gördüm. Kendimizi korumak için araç içerisinde eğildik, silah sesi duyduğumda Enes'in durumunun kötü olduğunu gördüm" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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