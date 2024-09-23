Ümraniye'de kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı

Ümraniye'de, motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan şüphelinin, yaşanan arbede sırasında silahla ateş etmesi sonucu 1 polis memuru şehit olurken, biri polis 2 kişi yaralandı. Çeşitli suçlardan 26 adet suç kaydı bulunduğu öğrenilen şahsın polis ekiplerince yakalandığı anlar da ortaya çıktı. Saldırganın yaka paça gözaltına alındığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

OPERASYON SIRASINDA ARBEDE YAŞANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şahsın yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan 26 suç kaydı bulunan Y.E.Ç'nin (19), Ihlamurkuyu Mahallesi'nde yakalanarak muhafaza altına alınmaya çalışıldığı esnada görevli memurlarla arasında arbede yaşandı. Şüpheli, görevli memurun silahını alarak polislere ve çevredekilere ateş ederken, kadın polis memuru Şeyda Yılmaz (27) da karşılık verdi.

KADIN POLİS KURTARILAMAYARAK ŞEHİT OLDU

Olayda, Yılmaz ve polis memuru K.H.S. ile şüphelinin olay yerinde bulunan annesi P.G. (43) yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılırken kadın polis memuru Şeyda Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı polis K.H.S. ile P.G'nin hastanedeki tedavilerinin sürüyor. Polis ekiplerinin çalışmasında zanlı Y.E.Ç. de yaralı şekilde gözaltına alındı. Açıklamada, şüpheli hakkında "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından tahkikat işlemlerine başlandığı belirtilerek, "Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine, yakınlarına ve kahraman emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz. Yaralı polis memurumuza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

SALDIRGANIN YAKALANMA ANI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan kadın polisi şehit eden 26 suç kaydı bulunan saldırganın yakalanma anı görüntüleri de ortaya çıktı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde polislerin saldırganı yaka paça gözaltına alıp merkeze götürdükleri anlar yer aldı.