Ümraniye'de İnşaat Iskelesi Çöktü: 2 İşçi Ağır Yaralandı

Ümraniye'de bulunan bir inşaatın dış cephesindeki iskelenin çökmesi sonucu 2 inşaat işçisi aşağı düşerek ağır yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Ümraniye Atakent Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 7 katlı inşaatın beşinci katının dış cephesindeki iskelenin çökmesi sonucu İsmail Bülbül ve Halil Bülbül isimli iki inşaat işçisi aşığa düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri işçileri çevredeki hastanelere kaldırırken, polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Olayı gören motosikletli kurye Ahmet Oral, "Bir kalabalık vardı, iki kişinin yattığını gördüm. birisi de feryat ediyordu. Allah acil şifalar versin, durumları kritik belli . Çok zor bir durum, iki kişiydi" dedi. - İSTANBUL