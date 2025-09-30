Haberler

Ümraniye'de Illegal Pankart Asan 6 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, halk arasında korku ve paniğe sebep olmak amacıyla pankart asan 6 kişi, çıkar amaçlı suç ağına üyelikleri sebebiyle gözaltına alındı. Polis, operasyon düzenleyerek şüphelileri yakaladı ve adli makamlara sevk etti.

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabaha karşı Ümraniye ilçesinde bir mahallede meydana gelen pankart asma olayı ile ilgili olarak çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalarda, Kazım Karabekir Mahallesi'nde pankart asarak halk arasında korku ve paniğe sebep olmak suretiyle, kamu düzenini ve devlet otoritesini sarsmaya çalışan şüphelilerin belirlenmesine yönelik çalışma başlatan polis, olayı organize eden kişinin yurtdışında firari olan, çok sayıda suç kaydı bulunan ve aranan E.Ö. isimli kişi olduğu belirlendi. E.Ö.'nün talimatı ile söz konusu pankartı astıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Özel harekat timlerinin de yer aldığı eş zamanlı baskınlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, "TCK 213" (Halk Arasında Korku ve Paniğe Sebep Olmak Amacıyla Tehdit Suçu) maddesi kapsamında adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

