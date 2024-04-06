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Ümraniye'de İki Katlı Evde Yangın: Mahsur Kalan Vatandaşlar Komşuları Tarafından Kurtarıldı

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Ümraniye'de iki katlı bir evin çatısında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı sardı. Evde mahsur kalan vatandaşları aynı mahallede oturan komşuları kurtardı.

Olay, Ümraniye ilçesi, Parseller Mahallesi, Menekşe sokak üzerinde saat 11.45 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, iki katlı binanın çatısında tadilat yapıldığı sırada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. Evde tadilat yapan kişi mahsur kaldı. Evin içinde mahsur kalan vatandaş dumandan etkilenirken, bir vatandaşta komşuları tarafından çatıdan halatla kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Dumandan etkilenen vatandaş tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Mahalle sakinlerinden Halil Bektaş, "Çatı katında tadilatı işleri yapılıyordu. Bundan dolayı yangın çıktı. Yukarıdaki iki daireye de sirayet etti. Tamamen kullanılamaz haldeydi. Yukarıda tadilat yapan bir kişiyi kurtardılar. Dumandan etkilenen biri de hastaneye kaldırıldı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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