Haberler

Ümraniye'de korkutan gecekondu yangını

Ümraniye'de korkutan gecekondu yangını
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İnkılap Mahallesi'nde çıkan yangında bir gecekondu kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, büyük maddi hasar meydana geldi.

Ümraniye'de bir gecekondu çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

İnkılap Mahallesi Hatip Caddesi üzerinde bulunan bir gecekonduda, saat 22.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek tüm yapıyı saran alevler, paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının büyüklüğü nedeniyle itfaiye ekipleri alevlere farklı noktalardan müdahale ederek çevredeki diğer binalara sıçramasını engellemek için yoğun çaba harcadı. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de olası bir duruma karşı hazır bekletildi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından yapılan kontrollerde, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı tespit edildi. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Danimarka Dışişleri Bakanı'ndan Grönland açıklaması: Kuzey Kutbu'nda yeni bir güvenlik durumu var

Grönland'ı Trump'a vermemekte ısrar eden Danimarka'dan korkutan itiraf
Ümit Karan'a havalimanında gözaltı

Eski futbolcu Ümit Karan'a havalimanında gözaltı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakimin sorusu ağlattı! İşte Ufuk Bayraktar'ın aylık geliri

Hakimin sorusu ağlattı! İşte Ufuk Bayraktar'ın aylık geliri
Sakarya'da şehir hastanesi yangınının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Bir şehrimizin umut bağladığı inşaatın yangınından yeni görüntüler
Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada

Büfede alışveriş yaparken, yaka paça dışarı çıkarıldı
Rusya ve İran da listede: ABD 75 ülkeye vize işlemlerini süresiz askıya alıyor

Dünyanın yarısına kapıyı kapadılar! Aralarında Rusya ve İran da var
Hakimin sorusu ağlattı! İşte Ufuk Bayraktar'ın aylık geliri

Hakimin sorusu ağlattı! İşte Ufuk Bayraktar'ın aylık geliri
Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler

Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası

İmamoğlu hakkında bomba yasak aşk iddiası: Ünlü voleybolcu ile...