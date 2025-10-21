Haberler

Ümraniye'de Gece Saatlerinde Çıkan Yangın Paniğe Yol Açtı

Ümraniye'de Gece Saatlerinde Çıkan Yangın Paniğe Yol Açtı
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir binada gece saatlerinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek 3. kata sirayet etti. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildiriliyor.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir binada gece saatlerinde çıkan yangın paniğe yol açtı.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Huzur Mahallesi Kınalı Sokak'taki bir binada meydana geldi. Binanın çatısında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek 3. kata sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibiyle birlikte polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında binanın 3. katında büyük çapta maddi hasar oluştu. İlk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ekipler soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. - İSTANBUL

