Ümraniye'de Eski Dini Nikahlı Eşi Bıçakla Öldürdüğü İddiasıyla Tutuklandı
Ümraniye'de eski dini nikahlı eşi Fatoş Çetin'i bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet D, tutuklandı. İkilinin geçmişte ayrıldıkları ve tekrar barıştıkları belirtilmişti.
Ümraniye'de eski dini nikahlı eşi Fatoş Çetin'i bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet D, tutuklandı.
Ihlamurkuyu Mahallesi'nde tartıştığı eski dini nikahlı eşini bıçakla öldürmek suçlamasıyla gözaltına alınan Mehmet. D, işlemlerinin ardından sevk edildiği Anadolu Adalet Sarayı'nda soruşturmayı yürüten savcıya ifadesini verdi.
Şüpheli, tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi. Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Mehmet D'nin "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.
Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi'nde 18 Eylül'de eski dini nikahlı eşi Fatoş Çetin'i (27) bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Mehmet D. (27), Ataşehir Mimar Sinan Mahallesi'nde gözaltına alınmış, olayda kullandığı bıçak da yakındaki bir çöp konteynerinde ele geçirilmişti.
Şüpheli Mehmet D. ile 3 yıl önce dini nikahla evlenen Fatoş Çetin'in 1 yıl sonra ayrıldıkları, ikilinin geçen yıl tekrar barışarak İzmir'de yaşamaya başladıkları anlaşılmıştı.
Bir çocukları bulunan ikili arasında mart ayında meydana gelen tartışmada Çetin'i bıçakla yaralayan Mehmet D. hakkında, yürütülen soruşturma kapsamında 6 Eylül'de uzaklaştırma kararı verildiği de belirtilmişti.