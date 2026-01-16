Haberler

Ümraniye'de dron destekli denetimlerde 12 araca 14 bin TL ceza kesildi

Güncelleme:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen dron destekli trafik denetiminde, şerit ihlali yapan 12 araç sürücüsüne toplamda 14 bin 952 TL ceza kesildi. Denetimlerin trafik güvenliğini artırmak amacıyla devam edeceği bildirildi.

Ümraniye'de trafik ekiplerince dron destekli şerit ihlali denetimi gerçekleştirildi. Kural ihlali yapan 12 araca toplam 14 bin 952 TL ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 16 Ocak sabah saatlerinde Şile Otoyolu Ümraniye mevkii Fatih Sultan Mehmet Köprüsü katılım yolu üzerinde şerit ihlali yapan sürücülere yönelik dron destekli denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, özellikle 'kaynak' yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan araçlar saniye saniye havadan görüntülendi. Yapılan kontroller kapsamında, "47-1/C Yol Çizgilerine Uymama" maddesi uyarınca 12 araç sürücüsüne toplamda 14 bin 952 TL idari ceza kesildi. Trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların önüne geçilmesi için dron destekli denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
