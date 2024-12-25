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Ümraniye'de Doğal Gaz Kaynaklı Patlama: 1 Yaralı

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Ümraniye'de meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamada bir dairenin duvarı yıkıldı ve bir kişi hafif yaralandı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı ve bina tahliye edildi.

Ümraniye'de korkutan patlama: Evin duvarı yıkıldı

Doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada 1 kişi yaralandı

İSTANBUL - Ümraniye'de gece saatlerinde bir dairede doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi. Olayda 1 kişi yararlanırken patlamanın yaşandığı dairenin duvarı yıkıldı. Ekipler binayı tahliye etti.

Olay, saat 01.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Reşitpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binadaki dairede bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Olay nedeniyle patlama yaşanan dairenin duvarı yıkılırken olayda bir kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye, sağlık ve doğal gaz ekibi sevk edildi. Ekipler olayın yaşandığı bölgede güvenlik önlemi alarak binayı tahliye etti. Doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama nedeniyle hasar meydana gelen binadaki bazı parçalar caddeye fırladı. Ekipler çalışmaları sonrasında olay yerinden ayrıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Patlamanın meydana geldiği binanın sakinlerinden Raziye Altuntaş, "Kombi patladı herhalde. Bizim mutfağın kapıları, hiçbir yer kalmadı. Çok korktuk. Sanki bomba patladı. Çamaşır makineleri nerelere kadar geldi. Patlayan binadayız, 5 numarada oturuyoruz. Patlayan evin karşısı zaten. Ambulans geldi. Gereği yapıldı. Sağ olsunlar Allah vatanımıza milletimize zeval vermesin." dedi.

Ümraniye'de Doğal Gaz Kaynaklı Patlama: 1 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET EMİN ŞENTÜRK - 3.Sayfa
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