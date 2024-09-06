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Ümraniye'de çıkan yangın ortalığı birbirine kattı

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Ümraniye'de bir iş yerinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, çıkan yangın araç trafiğine ve sürücüler arasında tartışmaya neden oldu.

Ümraniye'de çıkan yangın ortalığı birbirine kattı

İSTANBUL - Ümraniye'de bir iş yerinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, çıkan yangın araç trafiğine ve sürücüler arasında tartışmaya neden oldu.

Olay, İstanbul Ümraniye İlçesi, Şerifali Mahallesi, Necip Fazıl Bulvarı üzerinde saat 14.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, 4 katlı bir işyerinin çatısında duman çıktığı bilgisi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürdüğü sırada Necip Fazıl Bulvarı üzerinde yoğun araç trafiği oluştu. Aşırı araç trafiği nedeniyle bazığı sürücüler kaza yaparak kendi aralarında tartıştı. Yangının tam anlamıyla söndürülmesiyle trafik normale döndü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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