Ümraniye'de Çatı Yangını: Tadilat Sırasında Alevler Yükseldi

Ümraniye'de Çatı Yangını: Tadilat Sırasında Alevler Yükseldi
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Ümraniye'de 3 katlı bir binanın çatısında tadilat çalışmaları sırasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangında ölen veya yaralanan olmadı fakat binada hasar meydana geldi.

Ümraniye'de 3 katlı binanın çatısında tadilat çalışması esnasında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Yukarı Dudullu Mahallesi Egemen Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında saat 19.00 sıralarında çıktı. İddiaya göre çatıda yapılan tadilat çalışmaları sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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