Haberler

Ümraniye'de korkutan çatı yangını

Ümraniye'de korkutan çatı yangını
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ümraniye'de bir binanın çatısında çıkan yangın, mahallede büyük paniğe yol açtı. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan vatandaşları tahliye ederken yangın kontrol altına alındı. Olayda yaralanan olmadığı belirtildi.

Ümraniye'de gece saatlerinde bir binanın çatısında çıkan yangın mahallede büyük paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri mahsur kalan vatandaşları tahliye ederken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Huzur Mahallesi, Sulh Sokak üzerinde bulunan bir binanın çatı katında, saat 04.00 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı etkisi altına aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri hem alevlere müdahale etti hem de binada mahsur kalan vatandaşlar için kurtarma çalışması başlattı. Bina içerisinde mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla kısa sürede tahliye edildi. Sağlık ekiplerinden alınan bilgilere göre; yangında herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da dumandan etkilenme durumu yaşanmadı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangın sonrası binada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi

Trump, Grönland planına karşı çıkan 8 ülkeye ticaret savaşı açtı
ABD–AB arasındaki Grönland krizine Moskova da dahil oldu: Babanız Trump'ı kışkırtmayın

Rusya'dan Avrupa'ya mesaj: Babanızı kışkırtmayın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çok konuşulacak transfer iddiası

Galatasaray için çok konuşulacak transfer iddiası
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak

Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
Szymanski için yolun sonu! Kulüpler arasında anlaşma sağlandı

Yolun sonu! Anlaşma tamamlandı, işte yeni takımı
Uzman çavuş, başından vurulmuş halde ölü bulundu

Kahreden olay! Uzman çavuş, başından vurulmuş halde bulundu
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çok konuşulacak transfer iddiası

Galatasaray için çok konuşulacak transfer iddiası
Dursun Özbek'ten maç sonrası olay hamle

Dursun Özbek'ten maç sonrası olay hamle
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Modern zaman vebası' deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz

"Modern zaman vebası" deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz