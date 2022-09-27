Ümraniye'de camide para hırsızlığı kamerada 3. Sayfa Haberleri Ümraniye'de camide para hırsızlığı kamerada Ümraniye'de camiden toplanan yardım parasını çaldı Ümraniye'de hırsız camide toplanan yardım paralarını çaldı. Ümraniye'de camide para hırsızlığı kamerada Ümraniye'de camiden toplanan yardım parasını çaldı İSTANBUL - Ümraniye'de hırsız camide toplanan yardım paralarını çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, Ümraniye'de Namık Kemal Mahallesi Dörtyol Camii'nde geçtiğimiz gün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi namaz kılma bahanesiyle girdiği camide cemaatten toplanan yardım parasını masa üzerindeki kumbaradan çaldı. Hırsızlık olayını fark eden cami yetkilileri polise şikayette bulundu. Polis ekipleri hırsızı yakalamak için çalışma başlatırken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay kamerada Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kimliği belirsiz şahıs camiye giriyor. Camide gezinen şahıs masa üzerindeki kumbaradaki parayı fark ediyor. Sağa sola bakan hırsız kaşla göz arasında kumbaradaki parayı çalarak hızla camiden çıkıyor. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor Ümraniye 3. Sayfa Güncel Haberler

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