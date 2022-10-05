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Çakarlı araçla trafiğe çıkıp sosyal medyadan paylaşınca yakayı ele verdi

3. Sayfa Haberleri

Çakarlı araçla trafiğe çıkıp sosyal medyadan paylaşınca yakayı ele verdi

Ümraniye'de çakar taktığı aracıyla ilerleyen sürücü, araç kullanırken çektiği videoyu sosyal medyadan paylaşınca sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye toplam 4 bin 73 TL idari para cezası verildi.

Ümraniye'de polis ekipleri, sosyal medya paylaşımları üzerinde "Çakarlı Araç Kullanımı" konusu ile ilgili yürütülen çalışmalarda 18 Eylül 2022 tarihinde aracına çakar tertibatı takarak tehlikeli manevralar yapıp trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşan araç sürücüsünün B.Ç olduğunu tespit etti.

Çakarlı araçla trafiğe çıkıp sosyal medyadan paylaşınca yakayı ele verdi

4 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kural tanımayan şahsı kıskıvrak yakalayarak B.Ç isimli araç sürücüsüne ve araç sahibine 2918 sayılı KTK'nın 26/2-G (Işıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak) maddesinden bin 823'er TL, 30/1-B (Görüşü engelleyecek süs, aksesuar-film cam-) maddesinden 427 TL olmak üzere, toplamda 4 bin 73 TL İdari Para Cezası uygulayarak, çakar tertibatı söktürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ümraniye 3. Sayfa Haberler

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Yorumlar (2)

Ferhat Ferhat:

Çok iyi yaa inşallah darısı digerlerinin başına

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Hakan Arslanoglu:

O araca çakar seti takan iş yerine de yüklü bir ceza kesecekler ki o zaman daha adaletli olur..

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