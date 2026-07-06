Ümraniye'de beton mikseri binaya çarptı: 1 yaralı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yokuş aşağı seyir halinde bulunan beton mikseri, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu inşaat halindeki bir binaya çarptı. Kazada sürücü yaralı olarak kurtarılırken, binanın dış cephesinde hasar oluştu.

Olay, saat 12.00 sıralarında Ümraniye ilçesi Parseller Mahallesi Geçit Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yokuş aşağı seyir halinde bulunan Nuh Beton firmasına ait 34 GVP 348 plakalı beton mikseri, sürücüsü Mehmet A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle inşaat halindeki 4 katlı binaya çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan çarpmanın etkisiyle binanın dış cephesinde maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı