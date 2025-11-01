Haberler

Ümraniye'de Aile İçinde Cinnet: İki Kişi Öldürüldü

Ümraniye'de Aile İçinde Cinnet: İki Kişi Öldürüldü
Güncelleme:
Ümraniye'de sinir hastası olduğu öğrenilen bir adam, evdeki tartışma sonucunda 9 yaşındaki oğlunu ve kardeşini bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden kaçan zanlı için polis ekipleri arama çalışması başlattı.

Ümraniye'de akşam saatlerinde bir evdeki tartışma cinayetle sonlandı. Sinir hastası olduğu öğrenilen adam küçük oğlunu ve kardeşini öldürdü.

Olay 21.00 sıralarında Atakent Mahallesi Güleryüz Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sinir hastası olduğu öğrenilen Fatih Y. oğulları ile tartışmaya başladı. Tartışma esnasında cinnet geçiren adam 9 yaşındaki oğlu H.Y.Y'yi bıçakladı. Büyük oğlu durumu amcasına bildirip yardım istedi. Eve gelen Metin Y. olaya müdahale ederken abisi tarafından bıçaklandı. Oğlunu ve erkek kardeşini bıçaklayan adam daha sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede yaralıların hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri sokağa şerit çekerek güvenlik önlemi alıp inceleme çalışmaları yaptı. Ekiplerin çalışmalarının ardından cenazeler cenaze aracına konularak Adli Tıp Morguna götürüldü. Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili konuşan Halime Güngör "Beyefendi zaten psikolojik olarak problemliydi. Ailecek kavgaları oluyordu, sesleri geliyordu. Eşi ve kızı sanırım cenazeye gitmişler. Baba oğluyla kavga ederken küçük oğlunu katletmiş. Büyük abi amcaya haber vermek için aşağı iniyor. Amca müdahale ederken abisi erkek kardeşini bıçaklayarak öldürüyor. Sonra olay yerinden kaçıyor." dedi. - İSTANBUL

