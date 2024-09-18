Ümraniye'de 10 Katlı Binanın Çatısında Yangın

Ümraniye'de 10 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Bina sakinleri tahliye edilirken yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Ümraniye Huzur Mahallesi Cengiz Sokak üzerinde dış cephesinde çalışma yapılan 10 katlı binanın çatısında meydana geldi. İddiaya göre, binanın çatı kısmında yapılan çalışma esnasında yanma meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler çatının bazı kısımlarına sirayet etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokak üzerinde önlem alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Bina sakinleri ise kontrollü şekilde tahliye edildi. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi. - İSTANBUL