Umman'ın petrol depolama tesislerine yönelik saldırı anı ortaya çıktı

Umman'ın Salalah Limanı'ndaki petrol depolama tesislerine yönelik bir dron saldırısının ardından meydana gelen büyük patlama anlarına dair yeni görüntüler yayımlandı. Olay, Körfez bölgesindeki petrol tesislerine yönelik saldırıların sürdüğü bir dönemde gerçekleşti.

Körfez ülkelerindeki petrol tesisleri ve ABD üslerine yönelik saldırılar devam ediyor. Umman'ın Salalah Limanı'ndaki petrol depolama tesislerine düzenlenen dron saldırısına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Limanda bulunan bir geminin mürettebatı tarafından kaydedilen görüntülerde, İran'a ait olduğu düşünülen bir dronun petrol tesisini vurmasının ardından büyük bir patlama meydana geldiği ve tesis alevler içinde kaldığı anlar yer aldı. - MASKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
