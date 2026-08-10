Haberler

Umman'da petrol sızıntısı: 390 km² alan etkilendi

Umman'da petrol sızıntısı: 390 km² alan etkilendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Umman açıklarında Rus petrolü taşıyan tankerin hasar görmesi sonucu yaşanan petrol sızıntısında 390 kilometrekarelik alan etkilendi.

Umman açıklarında Rus petrolü taşıyan tankerin hasar görmesi sonucu yaşanan petrol sızıntısında 390 kilometrekarelik alan etkilendi.

Umman açıklarında çevre felaketi yaşandı. Umman hükümeti, Hallaniyat Adaları yakınlarında karaya oturan Rus petrolü taşıyan tankerde petrol sızıntısı yaşandığını belirterek, sızıntının 390 kilometrekarelik alana yayıldığını aktardı. Hükümet, sızıntının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Deniz güvenliği kaynakları, 274 metre uzunluğundaki Caroline Bezengi adlı tankerin ilk olarak 8 Haziran'da Yemen'in güneyindeki Mukalla Limanı açıklarında gemide sorun yaşandığını bildirdiğini ifade ederek, ilk değerlendirmelerin gemide bir patlama meydana geldiğine işaret ettiğini aktardı.

Kamerun bayraklı Caroline Bezengi, Rusya'nın gölge filosunun bir parçası olarak tanımlanmakta ve İngiltere ile AB tarafından yaptırım listesinde yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi

Güney Amerika ülkesinde şiddetli deprem! Tsunami uyarısı verildi
Özgür Özel açıkladı! Yeni Parti 'çerçeve yasa' için kararını verdi

Özgür Özel açıkladı! Yeni Parti "çerçeve yasa" için kararını verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

85 yaşındaki annesini sopayla öldüresiye dövdü! Geçmişinden eş cinayeti çıktı

Böyle evlat olmaz olsun! Yaşlı annesine dehşeti yaşattı
Cumhurbaşkanına suikast timindeki kardeşe yataklık etti: FETÖ'cü hainin ablası adliyede

FETÖ'cü hainin ablası için yolun sonu
Müge Anlı'nın unutulmaz ismiydi! Nazmiye Tutaner'den yıllar sonra sürpriz haber

Müge Anlı'nın unutulmaz ismiydi! Nazmiye'den yıllar sonra sürpriz var
Kayıp olarak aranan kadın ormanda ağaca asılı halde bulundu

Günlerdir aranıyordu! Ormanda ağaca asılı halde bulundu
Özkan Yalım'ın araçları satışa çıkardı! İşte 26 araba için istenen bedel

Özkan Yalım'ın araçları satışta! İşte 26 araba için istenen bedel
Biz onu oyuncu biliyorduk! Sahnede ikinci Sibel Can çıktı

Biz onu oyuncu biliyorduk! Sahnede ikinci Sibel Can çıktı
Yunanistan planı suya düştü! Çete lideri kız arkadaşının yanında enselendi

Çete lideri, kız arkadaşının yanında enselendi