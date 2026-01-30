Haberler

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Egemen Korkmaz'ın acı günü

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Egemen Korkmaz'ın babası Ziyaettin Korkmaz hayatını kaybetti. Cenazesi yarın öğle namazından sonra Balıkesir'de defnedilecek.

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü, Balıkesirli Egemen Korkmaz'ın babası Ziyaettin Korkmaz hayatını kaybetti.

Eski Milli futbolcu ve Ümit Milli Takımın Teknik Direktörü Egemen Korkmaz'ın babası Ziyaettin Korkmaz hayatını kaybetti. Korkmaz'ın cenazesi, yarın öğle namazını müteakip Balıkesir'in Karesi ilçesi Toygar Mahallesi'ndeki Hz. Ebubekir Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Balıkesir Başçeşme Mezarlığı'na defnedilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yayımlanan baş sağlığı mesajında, "Ümit Milli Takımımızın Teknik Direktörü Egemen Korkmaz'ın babası Ziyaettin Korkmaz'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Ziyaettin Korkmaz'ın naaşı 31 Ocak Cumartesi günü Balıkesir'in Karesi ilçesindeki Hz. Ebubekir Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Balıkesir Başçeşme Mezarlığı'na defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet; Sayın Egemen Korkmaz'a, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
