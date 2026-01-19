İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 23 kişiden aralarında eski futbolcu Ümit Karan'ın da bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alınan Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı. - İSTANBUL