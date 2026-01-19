Haberler

Eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif sonuç verdi. Karan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 23 kişiden aralarında eski futbolcu Ümit Karan'ın da bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alınan Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de arılan ateşkes anlaşmasının gerekleri yerine getirilmeli

Suriye'deki ateşkesle ilgili Erdoğan'dan çarpıcı uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atletico Madrid talip oldu! Fenerbahçe'de yedinci ayrılık yolda

Atletico Madrid talip oldu! Yedinci ayrılık yolda
Eyüpspor, Konyaspor karşısında galibiyeti 90+5'te elinden kaçırdı

90+5'te kahreden gol! Galibiyeti saniyelerle kaçırdılar
Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia

Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Atletico Madrid talip oldu! Fenerbahçe'de yedinci ayrılık yolda

Atletico Madrid talip oldu! Yedinci ayrılık yolda
Tişrin Barajı'nın altında SDG'ye ait mühimmat deposu bulundu

Burası cephe değil baraj! Teröristler bakın ardında neler bırakmış
Reddedilemez diyerek duyuruldu: Orkun Kökçü'ye devasa teklif

Reddedilemez diyerek duyuruldu: Orkun'a devasa teklif