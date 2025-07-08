Uluslararası Uyuşturucu Operasyonu: 365 Kilogram Madde Ele Geçirildi

İstanbul merkezli 6 ilde ve Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen 365 kilogram narkotik madde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 6 ilde ve Norveç Oslo'da yapılan uyuşturucu operasyonunun duyurusunu yapmış, Yerlikaya 365 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirtirken, operasyonlarda 26 şüpheli yakalandığını ve bunların 17'sinin tutuklandığını açıklamıştı.

Norveç ve Türkiye'de operasyonlar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İnterpol Şube Müdürlüğü koordinesinde "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik 23 Haziran ile 4 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen uluslararası operasyonlarda ele geçirilen suç unsurları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki Vatan Caddesi Yerleşkesinde sergilendi.

Söz konusu tarihler arasında İstanbul, Niğde, Mersin, Adana, Konya ve Muğla ile Norveç'in başkenti Oslo'da tespit edilen adreslere yönelik düzenlenen operasyonlar neticesinde uyuşturucu bağlantılı 26 kuşkulu kişi yakalandı. Söz konusu soruşturmalarda 257 kilogram skunk, 108 kilo gram kokain ve muhtelif miktarda metamfetamin ile 7 silah ele geçirildi.

1,5 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu

Uluslararası soruşturmada, şüphelilere ait olduğu ifade edilen 53 taşınmaz, 27 araç, 15 şirket ve şirket ortaklığından oluşan toplam 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığına el konulduğu belirtildi.

Yakalanan 7 şüpheli, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri mahkemece "adli kontrol" hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Zanlıların 17'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Geri kalan 2 şüphelinin ise yürütülen tahkikat işlemlerinin İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü'nde devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL