Uludağ yolu buz pistine döndü, üst üste kazlar yaşandı
Bursa'nın Uludağ yolunda yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde art arda kazalar meydana geldi. Virajı alamayan sürücülerin kontrolünü kaybetmesiyle otomobillerin yol barikatlarına ve diğer araçlara çarpma anları güvenlik kameralarına yansıdı.
- Uludağ yolunda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda üst üste kazalar meydana geldi.
- Kazalarda maddi hasar oluştu ancak can kaybı yaşanmadı.
- Güvenlik kamerası görüntülerinde araçların virajda kayarak çarptığı görülüyor.
Bursa'nın Uludağ yolunda etkili olan yağışlı hava, sürücülere zor anlar yaşattı. Kayganlaşan yolda viraja giren birçok araç kontrolden çıkarak yol barikatlarına ve çevredeki diğer otomobillere çarptı.
VİRAJI ALAMAYAN DİĞER ARAÇLARA ÇARPTI
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücülerin virajı almakta güçlük çektiği, araçların arka arkaya kayarak kazaya sürüklendiği görülüyor. Bazı otomobillerin çarpmanın etkisiyle savrulduğu anlar dikkat çekti.
CAN KAYBI OLMAMASI SEVİNDİRDİ
Kazalarda maddi hasar meydana gelirken, can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Ekipler bölgede kontrollü geçiş sağlarken, sürücülere yağışlı havalarda hız limitlerine uymaları ve dikkatli seyretmeleri yönünde uyarılar yapıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa