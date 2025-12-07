Uludağ yolu buz pistine döndü, üst üste kazlar yaşandı

Bursa'nın Uludağ yolunda etkili olan yağışlı hava, sürücülere zor anlar yaşattı. Kayganlaşan yolda viraja giren birçok araç kontrolden çıkarak yol barikatlarına ve çevredeki diğer otomobillere çarptı.

VİRAJI ALAMAYAN DİĞER ARAÇLARA ÇARPTI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücülerin virajı almakta güçlük çektiği, araçların arka arkaya kayarak kazaya sürüklendiği görülüyor. Bazı otomobillerin çarpmanın etkisiyle savrulduğu anlar dikkat çekti.

CAN KAYBI OLMAMASI SEVİNDİRDİ

Kazalarda maddi hasar meydana gelirken, can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Ekipler bölgede kontrollü geçiş sağlarken, sürücülere yağışlı havalarda hız limitlerine uymaları ve dikkatli seyretmeleri yönünde uyarılar yapıldı.