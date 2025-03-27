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Uludağ Otel Yangınında Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi

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Bursa'nın Uludağ bölgesinde meydana gelen otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıkarken, 12 personel güvenli bir şekilde kurtarıldı. Yangın, 02 Ocak 2025'te konaklama izni iptal edilen bir otelde gerçekleşti.

Uludağ'daki yangında hayatını kaybeden sayısı 2'ye yükseldi

BURSA - Uludağ Oteller Bölgesinde bulunan otelde hayatını kaybedenlerin sayısının 2'ye çıktığı açıklandı.

Bursa Valiliği, Uludağ'da meydana gelen otel yangınında 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 12 personelin ise müdahale ekipleri tarafından çıkarıldığını açıkladı. Otelin, 02 Ocak 2025 tarihinde konaklama izni iptal edildiği ve müşterisi bulunmayan bir otelde olduğu ifade edilen otelle ilgili Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"Bugün saat 05.29'da yangın çıktığı ihbarı alınmış, yangına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 110 personel ile anında müdahale edilerek yangın kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmalarına başlanılmıştır. Otelde bulunan 12 personel müdahale ekipleri tarafından çıkarılmıştır. Çıkarılan personelden 2'si maalesef hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden personele Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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