Uludağ Milli Parkı'nda İzinsiz Yürüyüş Yapan 6 Genç Kurtarıldı, Cezalandırıldı

Uludağ Milli Parkı'nda izinsiz yürüyüş yaparken kaybolan 6 genç, Jandarma ve AFAD ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı. Grup, izinsiz yürüyüşten dolayı 17 bin 718 lira ceza aldı. Sağlık durumları iyi.

Uludağ'da milli park sınırlarında izinsiz yürüyüş yaparken ormanda kaybolan 6 kişi Jandarma ve AFAD ekiplerinin ortak operasyonuyla kurtarıldı. Şahıslara ormana izinsiz girdikleri için 17 bin 718 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Uludağ Milli Parkı Bakacak Mevkii yakınlarında saat 17.22 sıralarında yürüyüşe çıkan yaşları 18 ile 23 arasında değişen 6 genç ormanlık alanda yönlerini kaybederek mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışmaları sonucunda şahıslar kısa sürede bulundukları yerden güvenli şekilde çıkarıldı.

Ekiplerin incelemesinde, grubun Uludağ Valiliği Koordinasyon Kararı'na aykırı şekilde izinsiz yürüyüş yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine şahıslar hakkında toplam 17 bin 718 TL tutarında idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi. Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - BURSA

