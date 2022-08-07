Uludağ'ın eteklerinde korkutan yangın - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uludağ'ın eteklerinde korkutan yangın

Uludağ'ın eteklerinde korkutan yangın

Bursa'da ormanlık alanda meydana gelen yangın korkuya neden olurken ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı.

 - Güncelleme:

Bursa'da ormanlık alanda meydana gelen yangın korkuya neden olurken ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda iki farklı noktada yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, dumanları görenler orman yangını olabileceğini düşünerek durumu itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğünden 2 yangın söndürme helikopteri, 4 arasöz, 2 itfaiye, 1 su tankeri ve 30 personel yangına havadan ve karadan müdahale etti. Yangın bölgesine yakın mahallede yaşayan vatandaşlar itfaiye ve orman ekiplerine yardıma etti. Bir vatandaş ateşten kaçan yavru kaplumbağayı alarak güvenli bir alana bıraktı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yıldırım İtfaiye Bursa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title