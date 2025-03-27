Uludağ'daki otel yangınının başlangıç anları kaydedildi

Uludağ'daki otel yangının başladığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı

BURSA - Bursa'nın Uludağ ilçesinde bulunan Kervansaray Otel'de sabah saatlerinde çıkan yangının başladığı anlar kameraya yansıdı.

Uludağ'da alevlere teslim olan Kervansaray Otel'de Milli Kayakçı Berkin Usta ve Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı olan babası Yahya Usta hayatını kaybederken, anne Fikriye Usta ise bilinci kapalı olarak önce Çekirge Devlet Hastanesi'ne ardından Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek ileri seviye yoğun bakım servisine yatırıldı.

Zemin üzerine 8 kat olarak inşa edilen 153 odası bulanan ve 356 yatak kapasiteli otelde, yangının ilk incelemelere göre yanık bırakılan şömineden çıktığı, alev kaynağının şömine olduğu herhangi bir elektrik kontağına rastlanılmadığı belirtildi. Yangının ilk başladığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Alevlerin kısa sürede bütün oteli sardığı ortaya çıktı.