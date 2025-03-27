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Uludağ'daki Kervansaray Otel Yangınında 3 Kişi Dumandan Etkilendi

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Bursa Uludağ'da bulunan Kervansaray Otel'de meydana gelen yangında 3 otel görevlisi dumandan etkilendi. Yangın, otelin kafeteryasında başladı ve ekiplerin 2 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Uludağ'daki Kervansaray Otel yangınında 3 kişi dumandan etkilendi

BURSA - Bursa Uludağ'da bulunan Kervansaray Otel'de çıkan yangında 3 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi.

Yangın sabah 06.00 sularında Kervansaray Otel'de meydana geldi. Otelin kafeteryasında çıkan yangın tüm otele yayıldı ve ekiplerin 2 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. İçeride bulunan 12 otel görevlisinden 9'u dışarı çıkarken duman etkilenen 3 görevli ise bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırıldı.

Uludağ'daki Kervansaray Otel Yangınında 3 Kişi Dumandan Etkilendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - 3.Sayfa
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